Какой будет погода до конца зимы: ждать ли сильных морозов и много снега

Этой зимой погода в Украине изрядно удивляет аномальным теплом. Больших морозов и сильных снегопадов еще не было. В январе днем местами даже до +17 градусов.

Какой может быть погода до конца зимы, – аномальное тепло задержится, или все же будут сильные морозы и снегопады, – сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху в интервью OBOZ.UA.

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Погода на зиму 2025 в Украине

В Украине наблюдается интересная тенденция, – зимой становятся характерными колебания температуры. Наталья Птуха отметила, это входит в норму последнее десятилетие. Температура достигает от +5 до -5 градусов. Стабильных морозов и снежного покрова нет.

Видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два – три дня, а потом температура снова повышается и снова плюсы. Пока что в таком режиме, вероятнее всего, и будем проходить зимний период. Конечно, могут быть и исключения, о которых, если они действительно будут на горизонте, мы обязательно предупредим,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, ожидается, что в течение всего этого зимнего сезона температура воздуха будет колебаться от небольших минусов до плюсов. В Украине сохраняется тенденция, что холодные периоды короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше.

Кстати, ученые отмечают, что такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны.

"Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть только местами", – подчеркнула Птуха.