Какой будет зима 2025 в Украине: с сильными и затяжными морозами или аномально теплая

Первый месяц зимы подходит к концу. Впрочем, сильных морозов в Украине еще не было. Лишь кое-где и временно температура воздуха снижалась до -14 градусов. Впрочем, дальше снова потеплело.

Но ждать ли затяжных морозов зимой 2025, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на зиму 2025 в Украине

Ожидается, что в течение всего этого зимнего сезона температура воздуха в Украине будет колебаться от небольших минусов до плюсов. Наталья Птуха отметила, что как раз это мы и наблюдаем в течение декабря, – небольшой минус, особенно в ночные часы, и до плюсовых температур днем, отметила Наталья Птуха.

Ожидаем, что такие колебания и будут в дальнейшем. Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Кстати, относительно снега – сохраняется тенденция последних лет. По словам ученых, такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны.

"Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть только местами", – отметила Наталья Птуха.

Синоптик также рассказывала, что усиление осадков в конце месяца не ожидается. Мол, с 26-го и до 30 – 31 декабря будет влиять поле высокого давления. Оно просто сделает невозможным поступление на территорию нашего государства атмосферных фронтов и обеспечит стабильную спокойную погоду без осадков.