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31 января 2025, 08:00
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Могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы

Юлия Мурина

Этой зимой снега в Украине почти нет. Устойчивый снежный покров сейчас держится разве что в Карпатах.

Но могут ли в Украине вообще исчезнуть снежные зимы, – в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Зима без снега

Метеоролог отметила, повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории Украины преобладает плюсовая температура. При таких условиях осадки преимущественно в виде дождя, а не снега. Снег если и выпадает, то быстро тает. Покров не образуется.

И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить о том, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны,
– отметила Вера Балабух.

Кстати, эксперт также отметила, что арктические вторжения в феврале 2025 маловероятны. Будет преобладать плюсовая температура, поэтому осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега.

"Сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе", – сказала Балабух.

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Почему в Украине аномально теплая зима

  • Вера Балабух подчеркнула, такая аномально теплая погода зимой – это не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдаются на нашей планете.
  • Кстати, тнденция к повышению температуры воздуха и уменьшению продолжительности зимы наблюдается в Украине в течение последних десятилетий.
  • "За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц", – заметила метеоролог.
  • Подчеркнула, в течение последних лет эти изменения усилились. Основная причина – повышение концентрации парниковых газов, что сейчас являются крупнейшими за последние 800 000 лет.
  • Однако причиной такой аномально высокой температуры в течение этой зимы и предыдущих лет является не только парниковый эффект, но и природные факторы, которые на него наложились., в частности повышенная солнечная активность, аномально высокая температура океанов, особенности атмосферной циркуляции.