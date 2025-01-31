Могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы

Этой зимой снега в Украине почти нет. Устойчивый снежный покров сейчас держится разве что в Карпатах.

Но могут ли в Украине вообще исчезнуть снежные зимы, – в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Зима без снега

Метеоролог отметила, повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории Украины преобладает плюсовая температура. При таких условиях осадки преимущественно в виде дождя, а не снега. Снег если и выпадает, то быстро тает. Покров не образуется.

И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить о том, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны,

– отметила Вера Балабух.

Кстати, эксперт также отметила, что арктические вторжения в феврале 2025 маловероятны. Будет преобладать плюсовая температура, поэтому осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега.

"Сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе", – сказала Балабух.

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