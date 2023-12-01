Будет ли в Украине теплая зима: когда ждать наибольшего холода и снегопада

Украина переживает вторую зиму в условиях полномасштабной войны. Климатологи спрогнозировали, какой будет погода в этом сезоне, ждать сильных морозов или все-таки тепла.

Скорее всего, эта зима не будет исключением от той тенденции, которая характерна в последние десятилетия. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Кстати говоря Аномальное тепло или сильный мороз и снег: какая будет погода в декабре в Украине

Какая будет погода зимой 2022 – 2023

Вера Балабух отметила, что согласно расчетам многочисленных моделей погоды, ожидается, что средняя за сезон температура в Украине может быть на 1 или даже 2 градуса выше нормы. А это довольно большое значение. Ведь расчет ведется в соответствии с нормой последней, то есть 1991 – 2020 год.

Именно эти последние годы были очень теплыми, и зима была на 1,5 градуса теплее, чем в 60 – 80 годы. Средняя за сезон температура может быть даже на два градуса выше,

– отметила климатолог.

В то же время подчеркнула, что это не означает, что температура будет все время аномально высокой. Впрочем, такая погода будет преобладать. Конечно же, будут периоды, когда температура будет ниже, когда возможны арктические вторжения. Впрочем, в этом году зима приходит к нам с большой неохотой.

Очень вероятно, что декабрь ожидается по прогнозу достаточно теплый. И если возможны такие арктические вторжения, то они, скорее всего, будут как классически у нас, – самые низкие температуры наблюдаются во второй половине января, феврале. Именно этот период может быть самым холодным, возможны сильные снегопады, как правило,

– подчеркнула Балабух.

Добавила, что зима обязательно придет. Впрочем, выразила надежду, что большинство этого зимнего периода будет для нас комфортным. И температура будет колебаться, как и в предыдущие годы, от -5 до +5 градусов.

"А такие резкие похолодания маловероятны. Скорее всего, будут кратковременными и не слишком интенсивными", – подытожила Вера Балабух.