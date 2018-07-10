Прогноз погоде 11 июля: ожидается жара, однако на всей территории пройдут дожди с грозами

Погода 11 июля в Украине будет в основном жаркой – от 25 градусов выше нуля на западе и до +35 на юге, однако в ряде регионов Украины пройдут дожди и ожидаются грозы.

Соответствующую информацию обнародовал Украинский гидрометцентр.

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Так, по словам синоптиков, жаркую погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В общем столбики термометров на западе, севере и в центре поднимут до +24 – +29 градусов, а в северных и восточных областях – до +30 – +35 градусов.

Что касается осадков, то фактически по всей территории ожидается кратковременный дождь и грозы. Ветер будет северо-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Кроме того, в центральных, южных и восточных областях прогнозируются во время грозы отдельные шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 июля самая высокая температура днем ​​составила +33,4 градуса: было это в 1959 году, а низкая ночью в 1935 году – +8,8 градусов.

Прогноз погоды на среду, 11 июля, в городах Украины:

Ужгород – + 26 ... + 28

Львов – + 25 ... + 27

Ивано-Франковск – + 26 ... + 28

Тернополь – + 24 ... + 26

Черновцы – + 25 ... + 27

Хмельницкий – + 25 ... + 27

Луцк – + 24 ... + 26

Ровно – + 26 ... + 28

Житомир – + 26 ... + 28

Винница – + 26 ... + 28

Одесса – + 30 ... + 32

Николаев – + 32 ... + 34

Херсон – + 33 ... + 35

Симферополь – + 32 ... + 34

Кропивницкий – + 26 ... + 28

Черкассы – + 25 ... + 27

Чернигов – + 26 ... + 28

Суммы – + 27 ... + 29

Полтава – + 26 ... + 28

Днепр – + 29 ... + 31

Запорожье – + 31 ... + 33

Донецк – + 31 ... + 33

Луганск – + 30 ... + 32

Харьков – + 30 ... + 32

Киев – + 26 ... + 28

Прогноз погоды в Украине на 11 июля от Укргидрометцентра