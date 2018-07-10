Прогноз погоде 11 июля: ожидается жара, однако на всей территории пройдут дожди с грозами
Погода 11 июля в Украине будет в основном жаркой – от 25 градусов выше нуля на западе и до +35 на юге, однако в ряде регионов Украины пройдут дожди и ожидаются грозы.
Соответствующую информацию обнародовал Украинский гидрометцентр.
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Так, по словам синоптиков, жаркую погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В общем столбики термометров на западе, севере и в центре поднимут до +24 – +29 градусов, а в северных и восточных областях – до +30 – +35 градусов.
Что касается осадков, то фактически по всей территории ожидается кратковременный дождь и грозы. Ветер будет северо-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Кроме того, в центральных, южных и восточных областях прогнозируются во время грозы отдельные шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 июля самая высокая температура днем составила +33,4 градуса: было это в 1959 году, а низкая ночью в 1935 году – +8,8 градусов.
Прогноз погоды на среду, 11 июля, в городах Украины:
Ужгород – + 26 ... + 28
Львов – + 25 ... + 27
Ивано-Франковск – + 26 ... + 28
Тернополь – + 24 ... + 26
Черновцы – + 25 ... + 27
Хмельницкий – + 25 ... + 27
Луцк – + 24 ... + 26
Ровно – + 26 ... + 28
Житомир – + 26 ... + 28
Винница – + 26 ... + 28
Одесса – + 30 ... + 32
Николаев – + 32 ... + 34
Херсон – + 33 ... + 35
Симферополь – + 32 ... + 34
Кропивницкий – + 26 ... + 28
Черкассы – + 25 ... + 27
Чернигов – + 26 ... + 28
Суммы – + 27 ... + 29
Полтава – + 26 ... + 28
Днепр – + 29 ... + 31
Запорожье – + 31 ... + 33
Донецк – + 31 ... + 33
Луганск – + 30 ... + 32
Харьков – + 30 ... + 32
Киев – + 26 ... + 28
Прогноз погоды в Украине на 11 июля от Укргидрометцентра