Прогноз погоди 11 липня: очікується спека, однак на всій території пройдуть дощі з грозами
Погода 11 липня в Україні буде здебільшого спекотною – від 25 градусів вище нуля на заході та до +35 на півдні, однак у низці регіонів України дощитиме та очікуються грози.
Відповідну інформацію оприлюднив Український гідрометцентр.
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Так, за словами синоптиків, спекотну погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Загалом стовпчики термометрів на заході, півночі та у центрі піднімуть до +24 – +29 градусів, а у північних і східних областях – до +30 – +35 градусів.
Щодо опадів, то фактично на всій території очікується короткочасний дощ і грози. Вітер буде північно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Крім того, у центральних, південних і східних областях прогнозуються під час грози окремі шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 липня найвища температура вдень становила +33,4 градуси: було це в 1959 році, н найнижча вночі в 1935 році – +8,8 градусів.
Прогноз погоди на середу, 11 липня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +26…+28
Суми – +27…+29
Полтава – +26…+28
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні на 11 липня від Укргідрометцентру