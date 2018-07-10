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Прогноз погоди 11 липня: очікується спека, однак на всій території пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди в Україні н 11 липня: буде спекотно, але будуть і дощі
Прогноз погоди в Україні н 11 липня: буде спекотно, але будуть і дощі / Фото з відкритих джерел

Погода 11 липня в Україні буде здебільшого спекотною – від 25 градусів вище нуля на заході та до +35 на півдні, однак у низці регіонів України дощитиме та очікуються грози.

Відповідну інформацію оприлюднив Український гідрометцентр.

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Так, за словами синоптиків, спекотну погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Загалом стовпчики термометрів на заході, півночі та у центрі піднімуть до +24 – +29 градусів, а у північних і східних областях – до +30 – +35 градусів.

Щодо опадів, то фактично на всій території очікується короткочасний дощ і грози. Вітер буде північно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Крім того, у центральних, південних і східних областях прогнозуються під час грози окремі шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 липня найвища температура вдень становила +33,4 градуси: було це в 1959 році, н найнижча вночі в 1935 році – +8,8 градусів.

Прогноз погоди на середу, 11 липня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +26…+28

Суми – +27…+29

Полтава – +26…+28

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +26…+28

Погода, спека, дощі, негода, 11 липня. Україна, Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 11 липня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Спека в Україні Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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