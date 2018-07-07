Прогноз погоди на 8 липня: в Україні буде спекотно, але у деяких областях дощитиме
Погода в Україні у неділю, 8 липня, буде дощовою лише на заході та півночі, натомість на сході, у центральних областях та на півдні опади не очікуються, щоправда на Одещині існує імовірність дрібного дощу.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Протягом дня очікується +25 – +30 градусів, на заході – +22 – +26 градусів, на сході та півдн – подекуди до +32 градусів", – підкреслює фахівець.
Що погоди у Києві, то, за словами Наталки Діденко, 8 липня у столиці очікується хороший літній день, красиве небо, багато сонця, однак є ймовірність локального дощу з грозою, або максимум збільшення хмарності.
Як пояснює Діденко, оскільки буде вітер з півночі, з північного заходу, то спеки не буде, а температура становитиме +25 – +27 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 8 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +25…+27
За інформацією Українського гідрометцентру, 8 липня дощі прогнозуються лише на Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі та в Криму, а на решті території – без опадів.
На переконання метеорологів, на заході, півночі та центрі температура у середньому становитиме +25 - +27 градусів, на сході буде трохи спекотніше - +28 – 30 градусів, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до 32-33 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 8 липня від Укргідрометцентру