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Прогноз погоди на 8 липня: в Україні буде спекотно, але у деяких областях дощитиме

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Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 липня: середня температура повітря становитиме +27 – +28 градусів, у деяких областях є імовірність дощу
Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 липня: середня температура повітря становитиме +27 – +28 градусів, у деяких областях є імовірність дощу / Istock

Погода в Україні у неділю, 8 липня, буде дощовою лише на заході та півночі, натомість на сході, у центральних областях та на півдні опади не очікуються, щоправда на Одещині існує імовірність дрібного дощу.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Протягом дня очікується +25 – +30 градусів, на заході – +22 – +26 градусів, на сході та півдн – подекуди до +32 градусів", – підкреслює фахівець.

Що погоди у Києві, то, за словами Наталки Діденко, 8 липня у столиці очікується хороший літній день, красиве небо, багато сонця, однак є ймовірність локального дощу з грозою, або максимум збільшення хмарності.

Як пояснює Діденко, оскільки буде вітер з півночі, з північного заходу, то спеки не буде, а температура становитиме +25 – +27 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 8 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +25…+27

За інформацією Українського гідрометцентру, 8 липня дощі прогнозуються лише на Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі та в Криму, а на решті території – без опадів.

На переконання метеорологів, на заході, півночі та центрі температура у середньому становитиме +25 - +27 градусів, на сході буде трохи спекотніше - +28 – 30 градусів, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до 32-33 градусів.

Погода, спека, негода, дощі, УКраїна, 8 липня
Прогноз погоди в Україні на 8 липня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Спека в Україні Негода в Україні Погода
Джерело: 24 канал
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