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Прогноз погоды на 8 июля: в Украине будет жарко, но в некоторых областях будут идти дожди

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Прогноз погоды на 8 июля
Прогноз погоды на 8 июля / Фото из открытых источников

Погода в Украине в воскресенье, 8 июля, будет дождливой только на западе и севере, на востоке, в центральных областях и на юге осадков не ожидается, правда в Одесской области существует вероятность небольшого дождя.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В течение дня ожидается +25 – +30 градусов, на западе – +22 - +26 градусов, на востоке и юге – местами до +32 градусов", – подчеркивает специалист.

Что касается погоды в Киеве, то, по словам Натальи Диденко, 8 июля в столице ожидается хороший летний день, красивое небо, много солнца, однако есть вероятность локального дождя с грозой, или максимум увеличения облачности.

Как объясняет Диденко, поскольку будет ветер с севера, с северо-запада, то жары не будет, а температура составит +25 – +27 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 8 июля, в городах Украины:

Ужгород – + 25 ... + 27

Львов – + 24 ... + 26

Ивано-Франковск – + 25 ... + 27

Тернополь – + 24 ... + 26

Черновцы – + 25 ... + 27

Хмельницкий – + 24 ... + 26

Луцк – + 25 ... + 27

Ровно – + 25 ... + 27

Житомир – + 25 ... + 27

Винница – + 26 ... + 28

Одесса – + 29 ... + 31

Николаев – + 30 ... + 32

Херсон – + 31 ... + 33

Симферополь – + 31 ... + 33

Кропивницкий – + 25 ... + 27

Черкассы – + 25 ... + 27

Чернигов – + 25 ... + 27

Суммы – + 24 ... + 26

Полтава – + 25 ... + 27

Днепр – + 26 ... + 28

Запорожье – + 31 ... + 33

Донецк – + 28 ... + 30

Луганск – + 27 ... + 29

Харьков – + 27 ... + 29

Киев – + 25 ... + 27

По информации Украинского гидрометцентра, 8 июля дожди прогнозируются лишь в Николаевской, Одесской, Запорожской областях и в Крыму, а на остальной территории – без осадков.

По мнению метеорологов, на западе, севере и центре температура в среднем составит +25 – +27 градусов, на востоке будет немного жарче – +28 – 30 градусов, а на юге столбики термометров поднимутся до 32-33 градусов.

Погода, спека, негода, дощі, УКраїна, 8 липняПрогноз погоды в Украине на 8 июля от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Жара в Украине Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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