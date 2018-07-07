Прогноз погоды на 8 июля: в Украине будет жарко, но в некоторых областях будут идти дожди
Погода в Украине в воскресенье, 8 июля, будет дождливой только на западе и севере, на востоке, в центральных областях и на юге осадков не ожидается, правда в Одесской области существует вероятность небольшого дождя.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"В течение дня ожидается +25 – +30 градусов, на западе – +22 - +26 градусов, на востоке и юге – местами до +32 градусов", – подчеркивает специалист.
Что касается погоды в Киеве, то, по словам Натальи Диденко, 8 июля в столице ожидается хороший летний день, красивое небо, много солнца, однако есть вероятность локального дождя с грозой, или максимум увеличения облачности.
Как объясняет Диденко, поскольку будет ветер с севера, с северо-запада, то жары не будет, а температура составит +25 – +27 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 8 июля, в городах Украины:
Ужгород – + 25 ... + 27
Львов – + 24 ... + 26
Ивано-Франковск – + 25 ... + 27
Тернополь – + 24 ... + 26
Черновцы – + 25 ... + 27
Хмельницкий – + 24 ... + 26
Луцк – + 25 ... + 27
Ровно – + 25 ... + 27
Житомир – + 25 ... + 27
Винница – + 26 ... + 28
Одесса – + 29 ... + 31
Николаев – + 30 ... + 32
Херсон – + 31 ... + 33
Симферополь – + 31 ... + 33
Кропивницкий – + 25 ... + 27
Черкассы – + 25 ... + 27
Чернигов – + 25 ... + 27
Суммы – + 24 ... + 26
Полтава – + 25 ... + 27
Днепр – + 26 ... + 28
Запорожье – + 31 ... + 33
Донецк – + 28 ... + 30
Луганск – + 27 ... + 29
Харьков – + 27 ... + 29
Киев – + 25 ... + 27
По информации Украинского гидрометцентра, 8 июля дожди прогнозируются лишь в Николаевской, Одесской, Запорожской областях и в Крыму, а на остальной территории – без осадков.
По мнению метеорологов, на западе, севере и центре температура в среднем составит +25 – +27 градусов, на востоке будет немного жарче – +28 – 30 градусов, а на юге столбики термометров поднимутся до 32-33 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 8 июля от Укргидрометцентра