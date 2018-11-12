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      Прогноз погоды на 13 ноября: снег и дождь – на востоке, на западе и юге будет еще тепло

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      Прогноз погоды в Украине на 13 ноября: на востоке – холодно и снег, на остальной территории – без осадков
      Прогноз погоды в Украине на 13 ноября: на востоке – холодно и снег, на остальной территории – без осадков / Фото из открытых источников

      Погода 13 ноября в Украине будет в основном прохладной – до 3 градусов выше нуля, но на западе и юге тепло еще сохранится (около 10 градусов тепла). Что касается осадков, то в некоторых регионах ожидается даже мокрый снег с сильным восточным ветром.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в общем составит до 3 градусов тепла, а на востоке специалисты даже прогнозируют -2 – +2 градуса, вместе с тем на юге ожидается +6 – +10 градусов и на западе – +8 – +13 градусов.

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      "В Приазовье – Донецкая область, Запорожье – а также на юге Луганщины будут дождь и мокрый снег с сильным восточным ветром. На остальной территории – пока без существенных осадков, максимум противная морось", – добавляет она.

      Что касается Киева, то, по словам синоптика, 13 ноября будет холодно: днем будет наблюдаться около нуля и осадки не ожидаются.

      Прогноз погоды на вторник, 13 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +11…+13

      Львов – +8…+10

      Ивано-Франковск – +7…+9

      Тернополь – +6…+8

      Черновцы – +8…+10

      Хмельницкий – +6…+8

      Луцк – +7…+9

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +2…+4

      Винница – +1…+3

      Одесса – +4…+6

      Николаев – +3…+5

      Херсон – +2…+4

      Симферополь – +2…+4

      Кропивницкий – 0…+2

      Черкассы – +1…+3

      Чернигов – +1…+3

      Сумы – +1…+3

      Полтава – 0…+2

      Днепр – +1…+3

      Запорожье – +1…+3

      Донецк – 0…+2

      Луганск – -1…+1

      Харьков – 0…+2

      Киев – 0…+2

      В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также прогнозируют на Донетчине, Луганщине и Приазовье местами небольшой снег и местами мокрый снег. На остальной же территории Украины осадков не будет.

      Ветер – восточный, юго-восточный, скорость его составит 7-12 метров в секунду, в восточных и западных областях вероятны отдельные порывы со скоростью 15-18 метров в секунду. Температура в западных областях днем +4  +9 градусов, на Закарпатье до 14 градусов тепла, на остальной территории днем ​​ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла,
      говорят синоптики.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 14 ноября мокрый снег выпадет в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой ожидается мокрый снег с дождем. В то же время в восточных областях прогнозируют до 8 градусов мороза.

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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