Погода 13 ноября в Украине будет в основном прохладной – до 3 градусов выше нуля, но на западе и юге тепло еще сохранится (около 10 градусов тепла). Что касается осадков, то в некоторых регионах ожидается даже мокрый снег с сильным восточным ветром.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в общем составит до 3 градусов тепла, а на востоке специалисты даже прогнозируют -2 – +2 градуса, вместе с тем на юге ожидается +6 – +10 градусов и на западе – +8 – +13 градусов.

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"В Приазовье – Донецкая область, Запорожье – а также на юге Луганщины будут дождь и мокрый снег с сильным восточным ветром. На остальной территории – пока без существенных осадков, максимум противная морось", – добавляет она.

Что касается Киева, то, по словам синоптика, 13 ноября будет холодно: днем будет наблюдаться около нуля и осадки не ожидаются.

Прогноз погоды на вторник, 13 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +11…+13

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +6…+8

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +7…+9

Ровно – +6…+8

Житомир – +2…+4

Винница – +1…+3

Одесса – +4…+6

Николаев – +3…+5

Херсон – +2…+4

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – +1…+3

Чернигов – +1…+3

Сумы – +1…+3

Полтава – 0…+2

Днепр – +1…+3

Запорожье – +1…+3

Донецк – 0…+2

Луганск – -1…+1

Харьков – 0…+2

Киев – 0…+2

В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также прогнозируют на Донетчине, Луганщине и Приазовье местами небольшой снег и местами мокрый снег. На остальной же территории Украины осадков не будет.

Ветер – восточный, юго-восточный, скорость его составит 7-12 метров в секунду, в восточных и западных областях вероятны отдельные порывы со скоростью 15-18 метров в секунду. Температура в западных областях днем – +4 – +9 градусов, на Закарпатье – до 14 градусов тепла, на остальной территории днем ​​ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла,

– говорят синоптики.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 14 ноября мокрый снег выпадет в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой ожидается мокрый снег с дождем. В то же время в восточных областях прогнозируют до 8 градусов мороза.