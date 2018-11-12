Прогноз погоды на 13 ноября: снег и дождь – на востоке, на западе и юге будет еще тепло
Погода 13 ноября в Украине будет в основном прохладной – до 3 градусов выше нуля, но на западе и юге тепло еще сохранится (около 10 градусов тепла). Что касается осадков, то в некоторых регионах ожидается даже мокрый снег с сильным восточным ветром.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в общем составит до 3 градусов тепла, а на востоке специалисты даже прогнозируют -2 – +2 градуса, вместе с тем на юге ожидается +6 – +10 градусов и на западе – +8 – +13 градусов.
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"В Приазовье – Донецкая область, Запорожье – а также на юге Луганщины будут дождь и мокрый снег с сильным восточным ветром. На остальной территории – пока без существенных осадков, максимум противная морось", – добавляет она.
Что касается Киева, то, по словам синоптика, 13 ноября будет холодно: днем будет наблюдаться около нуля и осадки не ожидаются.
Прогноз погоды на вторник, 13 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +11…+13
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +7…+9
Тернополь – +6…+8
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +6…+8
Луцк – +7…+9
Ровно – +6…+8
Житомир – +2…+4
Винница – +1…+3
Одесса – +4…+6
Николаев – +3…+5
Херсон – +2…+4
Симферополь – +2…+4
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – +1…+3
Чернигов – +1…+3
Сумы – +1…+3
Полтава – 0…+2
Днепр – +1…+3
Запорожье – +1…+3
Донецк – 0…+2
Луганск – -1…+1
Харьков – 0…+2
Киев – 0…+2
В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также прогнозируют на Донетчине, Луганщине и Приазовье местами небольшой снег и местами мокрый снег. На остальной же территории Украины осадков не будет.
Ветер – восточный, юго-восточный, скорость его составит 7-12 метров в секунду, в восточных и западных областях вероятны отдельные порывы со скоростью 15-18 метров в секунду. Температура в западных областях днем – +4 – +9 градусов, на Закарпатье – до 14 градусов тепла, на остальной территории днем ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла,
– говорят синоптики.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 14 ноября мокрый снег выпадет в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой ожидается мокрый снег с дождем. В то же время в восточных областях прогнозируют до 8 градусов мороза.