Прогноз погоди на 13 листопада: сніг і дощ – на сході, на заході та півдні буде ще тепло
Погода 13 листопада в Україні буде здебільшого прохолодною – до 3 градусів вище нуля, натомість на заході та півдні тепло ще збережеться (близько 10 градусів тепла). Щодо опадів, то у деяких регіонах очікується навіть мокрий сніг із сильним східним вітром.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, температура повітря загалом становитиме до 3 градусів тепла, а на сході фахівці навіть прогнозують -2 – +2 градуси, натомість на півдні очікується +6 – +10 градусів і на заході – +8 – +13 градусів.
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"У Приазов’ї – Донеччина, Запоріжжя – а також на півдні Луганщини будуть дощ і мокрий сніг із сильним східним вітром. На решті території – поки що без істотних опадів, максимум противна мряка", – додає вона.
Щодо Києва, то тут, за словами синоптика, 13 листопада буде холодно: удень спостерігатиметься близько нуля та опади не очікуються.
Прогноз погоди на вівторок, 13 листопада, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +7…+9
Рівне – +6…+8
Житомир – +2…+4
Вінниця – +1…+3
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2
В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також прогнозують на Донеччині, Луганщині та Приазов'ї місцями невеликий сніг і подекуди мокрий сніг. На решті ж території України опадів не буде.
Вітер – східний, південно-східний, швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, у східних та західних областях є імовірними окремі пориви зі швидкістю 15-18 метрів за секунду. Температура у західних областях вдень – +4 – +9 градусів, на Закарпатті – до 14 градусів тепла; на решті території вдень очікується від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла,
– кажуть синоптики.
Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 14 листопада мокрий сніг випаде у Київській і Чернігівській областях, а у Житомирській і Вінницькій очікується мокрий сніг з дощем. Водночас у східних областях прогнозують до 8 градусів морозу.