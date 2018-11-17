Прогноз погоды на 18 ноября: холодно, но осадков не будет
Погода в воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухой, но одновременно и прохладной – в целом температура воздуха составит 0 – +2 градуса.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, на дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.
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"Ветер ожидается преимущественно северный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +8 градусов", – уверяют синоптики.
По информации Укргидрометцентра, самая низкая температура в воскресенье ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, а также на Днепропетровщине Полтавщине, Харьковщине, Полтавщине и Сумщине – во всех этих областях будет 0 – +2 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Добавим, синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 ноября на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег.
Прогноз погоды в Украине на 18 ноября от Укргидрометцентра
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Также, отмечает она, ожидаются сильные осадки и сильный ветер.