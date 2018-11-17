Погода в воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухой, но одновременно и прохладной – в целом температура воздуха составит 0 – +2 градуса.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.

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"Ветер ожидается преимущественно северный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +8 градусов", – уверяют синоптики.

По информации Укргидрометцентра, самая низкая температура в воскресенье ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, а также на Днепропетровщине Полтавщине, Харьковщине, Полтавщине и Сумщине – во всех этих областях будет 0 – +2 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

Добавим, синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 ноября на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 18 ноября от Укргидрометцентра

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Также, отмечает она, ожидаются сильные осадки и сильный ветер.