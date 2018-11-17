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      Прогноз погоды на 18 ноября: холодно, но осадков не будет

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      Прогноз погоды в Украине на 18 ноября: осадки не ожидаются, зато будет холодно
      Прогноз погоды в Украине на 18 ноября: осадки не ожидаются, зато будет холодно / Фото из открытых источников

      Погода в воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухой, но одновременно и прохладной – в целом температура воздуха составит 0 – +2 градуса.

      Как сообщает Украинский гидрометцентр, на дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.

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      "Ветер ожидается преимущественно северный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +8 градусов", – уверяют синоптики.

      По информации Укргидрометцентра, самая низкая температура в воскресенье ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, а также на Днепропетровщине Полтавщине, Харьковщине, Полтавщине и Сумщине – во всех этих областях будет 0 – +2 градуса.

      Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

      Добавим, синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 ноября на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег.

      Погода, негода, 18 листопада, сонце, холод

      Прогноз погоды в Украине на 18 ноября от Укргидрометцентра

      Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Также, отмечает она, ожидаются сильные осадки и сильный ветер.

      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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