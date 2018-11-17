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      Прогноз погоди на 18 листопада: холодно, але опадів не буде

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      Прогноз погоди в Україні на 18 листопада: опади не очікуються, натомість буде холодно
      Прогноз погоди в Україні на 18 листопада: опади не очікуються, натомість буде холодно / Фото з відкритих джерел

      Погода у неділю, 18 листопада, в Україні буде сухою, але водночас і прохолодною – загалом температура повітря становитиме 0 – +2 градуси.

      Як повідомляє Український гідрометцентр, на дорогах, окрім заходу, спостерігатиметься ожеледиця.

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      "Вітер очікується переважно північний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, натомість на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів", – переконують синоптики.

      За інформацією Укргідрометцентр, найменша температура у неділю очікується на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині – в усіх цих областях буде 0 – +2 градуси.

      Прогноз погоди на неділю, 18 листопада, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3

      Додамо, синоптик Наталка Діденко зауважила, що 18 листопада на півночі Київщини є можливим невеликий сніг, мокрий сніг.

      Погода, негода, 18 листопада, сонце, холод
      Прогноз погоди в Україні на 18 листопада від Укргідрометцентру

      Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, у середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде суттєве ускладнення погоди. Також, зазначає вона, очікуються сильні опади та сильний вітер. 

      Теги: Новини політики Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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