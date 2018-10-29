Прогноз погоды на 30 октября: осеннее тепло охватит всю Украину
Во вторник, 30 октября, погода в Украине будет сухой и теплой, а температура воздуха в некоторых районах поднимется до +20 градусов. Небольшой дождь вероятен только на Закарпатье.
Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, 30 октября в среднем по Украине температура воздуха составит +13 – +18 градусов, а на юге, юго-востоке и в центре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
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Кроме того, убеждает она, в северных районах и на северо-востоке ожидается +10 – +12 градусов.
"Не забывайте о туманах и дымках, которые могут зависать на полдня и сдерживать температуру воздуха", – отметила Наталья Диденко.
Что касается Киева, то в столице, продолжает синоптик, во вторник будет сухая погода и около 14 градусов тепла.
"В дальнейшем в Украине тепло удержится, с ноября ожидается скромное похолодание", – подытожила она.
Прогноз погоды на вторник, 30 октября, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Суммы – +12...+14
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +13...+15
В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также осадков 30 октября не прогнозируют, правда, говорят специалисты, небольшой дождь может выпасть на Закарпатье.
Ночью и утром на дорогах местами видимость будут ухудшать туманы. Ветер – юго-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура в целом в Украине днем поднимется до 15-20 градусов тепла, а в северных, Харьковской и Луганской областях ожидается 11-16 градусов,
– констатировали синоптики.
Прогноз погоды в Украине на 30 октября от Укргидрометцентра
Напомним, 24-25 октября в высокогорье Карпат выпало от 20 до 25 сантиметров снега, а температура воздуха там составила около 3 градусов мороза.