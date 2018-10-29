Во вторник, 30 октября, погода в Украине будет сухой и теплой, а температура воздуха в некоторых районах поднимется до +20 градусов. Небольшой дождь вероятен только на Закарпатье.

Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, 30 октября в среднем по Украине температура воздуха составит +13 – +18 градусов, а на юге, юго-востоке и в центре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

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Кроме того, убеждает она, в северных районах и на северо-востоке ожидается +10 – +12 градусов.

"Не забывайте о туманах и дымках, которые могут зависать на полдня и сдерживать температуру воздуха", – отметила Наталья Диденко.

Что касается Киева, то в столице, продолжает синоптик, во вторник будет сухая погода и около 14 градусов тепла.

"В дальнейшем в Украине тепло удержится, с ноября ожидается скромное похолодание", – подытожила она.

Прогноз погоды на вторник, 30 октября, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Суммы – +12...+14

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +13...+15

В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также осадков 30 октября не прогнозируют, правда, говорят специалисты, небольшой дождь может выпасть на Закарпатье.

Ночью и утром на дорогах местами видимость будут ухудшать туманы. Ветер – юго-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура в целом в Украине днем поднимется до 15-20 градусов тепла, а в северных, Харьковской и Луганской областях ожидается 11-16 градусов,

– констатировали синоптики.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября от Укргидрометцентра