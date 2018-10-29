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      Прогноз погоды на 30 октября: осеннее тепло охватит всю Украину

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      Прогноз погоды в Украине на 30 октября: осадки не ожидаются, будет сухо и тепло
      Прогноз погоды в Украине на 30 октября: осадки не ожидаются, будет сухо и тепло / Рахиль Рахленко

      Во вторник, 30 октября, погода в Украине будет сухой и теплой, а температура воздуха в некоторых районах поднимется до +20 градусов. Небольшой дождь вероятен только на Закарпатье.

      Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, 30 октября в среднем по Украине температура воздуха составит +13 – +18 градусов, а на юге, юго-востоке и в центре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

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      Кроме того, убеждает она, в северных районах и на северо-востоке ожидается +10 – +12 градусов.

      "Не забывайте о туманах и дымках, которые могут зависать на полдня и сдерживать температуру воздуха", – отметила Наталья Диденко.

      Что касается Киева, то в столице, продолжает синоптик, во вторник будет сухая погода и около 14 градусов тепла.

      "В дальнейшем в Украине тепло удержится, с ноября ожидается скромное похолодание", – подытожила она.

      Прогноз погоды на вторник, 30 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +18...+20

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +15...+17

      Винница – +17...+19

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +18...+20

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +13...+15

      Суммы – +12...+14

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +17...+19

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +16...+18

      Киев – +13...+15

      В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, также осадков 30 октября не прогнозируют, правда, говорят специалисты, небольшой дождь может выпасть на Закарпатье.

      Ночью и утром на дорогах местами видимость будут ухудшать туманы. Ветер – юго-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура в целом в Украине днем поднимется до 15-20 градусов тепла, а в северных, Харьковской и Луганской областях ожидается 11-16 градусов,
      – констатировали синоптики.

      Погода, тепло, осінь, сонце, Україна, гідрометцентр, 30 жовтня

      Прогноз погоды в Украине на 30 октября от Укргидрометцентра

      Напомним, 24-25 октября в высокогорье Карпат выпало от 20 до 25 сантиметров снега, а температура воздуха там составила около 3 градусов мороза.

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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