У вівторок, 30 жовтня, погода в Україні буде сухою та теплою, а температура повітря у деяких районах підніметься до +20 градусів. Невеликий дощ є імовірним лише на Закарпатті.

Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, 30 жовтня у середньому в Україні температура повітря становитиме +13 – +18 градусів, а на півдні, південному сході та у центрі стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

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Крім того, переконує вона, у північних районах та на північному сході очікується +10 – +12 градусів.

"Не забувайте про тумани та серпанки, які можуть зависати на півдня та стримувати температуру повітря", – зауважила Наталка Діденко.

Щодо Києва, то у столиці, продовжує синоптик, у вівторок буде суха погода та близько +14 градусів тепла.

"Надалі в Україні тепло втримається, з листопада очікується скромне похолодання", – підсумувала вона.

Прогноз погоди на вівторок, 30 жовтня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +13…+15

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також опадів 30 жовтня не прогнозують, щоправда, кажуть фахівці, невеликий дощ може випасти на Закарпатті.

Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер – південно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура загалом в Україні вдень підніметься до 15-20 градусів тепла, а у північних, Харківській і Луганській областях очікується 11-16 градусів,

– констатували синоптики.



Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня від Укргідрометцентру