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      Прогноз погоди на 30 жовтня: осіннє тепло охопить всю Україну

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      Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня: опади не очікуються, буде сухо та тепло
      Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня: опади не очікуються, буде сухо та тепло / Рахіль Рахленко

      У вівторок, 30 жовтня, погода в Україні буде сухою та теплою, а температура повітря у деяких районах підніметься до +20 градусів. Невеликий дощ є імовірним лише на Закарпатті.

      Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, 30 жовтня у середньому в Україні температура повітря становитиме +13 – +18 градусів, а на півдні, південному сході та у центрі стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

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      Крім того, переконує вона, у північних районах та на північному сході очікується +10 – +12 градусів.

      "Не забувайте про тумани та серпанки, які можуть зависати на півдня та стримувати температуру повітря", – зауважила Наталка Діденко.

      Щодо Києва, то у столиці, продовжує синоптик, у вівторок буде суха погода та близько +14 градусів тепла.

      "Надалі в Україні тепло втримається, з листопада очікується скромне похолодання", – підсумувала вона.

      Прогноз погоди на вівторок, 30 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +16…+18

      Київ – +13…+15

      В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також опадів 30 жовтня не прогнозують, щоправда, кажуть фахівці, невеликий дощ може випасти на Закарпатті.

      Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер – південно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура загалом в Україні вдень підніметься до 15-20 градусів тепла, а у північних, Харківській і Луганській областях очікується 11-16 градусів,
      – констатували синоптики.

      Погода, тепло, осінь, сонце, Україна, гідрометцентр, 30 жовтня
      Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня від Укргідрометцентру

      Нагадаємо, 24-25 жовтня у високогір’ї Карпат випало від 20 до 25 сантиметрів снігу, а температура повітря там становила близько 3 градусів морозу.

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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