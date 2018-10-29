Прогноз погоди на 30 жовтня: осіннє тепло охопить всю Україну
У вівторок, 30 жовтня, погода в Україні буде сухою та теплою, а температура повітря у деяких районах підніметься до +20 градусів. Невеликий дощ є імовірним лише на Закарпатті.
Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, 30 жовтня у середньому в Україні температура повітря становитиме +13 – +18 градусів, а на півдні, південному сході та у центрі стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.
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Крім того, переконує вона, у північних районах та на північному сході очікується +10 – +12 градусів.
"Не забувайте про тумани та серпанки, які можуть зависати на півдня та стримувати температуру повітря", – зауважила Наталка Діденко.
Щодо Києва, то у столиці, продовжує синоптик, у вівторок буде суха погода та близько +14 градусів тепла.
"Надалі в Україні тепло втримається, з листопада очікується скромне похолодання", – підсумувала вона.
Прогноз погоди на вівторок, 30 жовтня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +13…+15
В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також опадів 30 жовтня не прогнозують, щоправда, кажуть фахівці, невеликий дощ може випасти на Закарпатті.
Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер – південно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура загалом в Україні вдень підніметься до 15-20 градусів тепла, а у північних, Харківській і Луганській областях очікується 11-16 градусів,
– констатували синоптики.
Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня від Укргідрометцентру
Нагадаємо, 24-25 жовтня у високогір’ї Карпат випало від 20 до 25 сантиметрів снігу, а температура повітря там становила близько 3 градусів морозу.