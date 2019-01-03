Прогноз погоды на 4 января: в Украину идут морозы, а часть областей накроют снегопады
В Украину в пятницу, 4 января, придет похолодание и морозы, а южные и восточные области накроют сильные снегопады и шквалы ветра. Спокойнее будет в западных и центральных областях – там вероятны незначительные осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
Читайте также: Ударят морозы: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Рождество
4 января на юго-восток Украины обрушится серьезный циклон греческого происхождения. Поэтому на Запорожье, в Крыму, в Херсонской области, Донецкой, Луганской и частично на Харьковщине – неблагоприятная синоптическая ситуация: сильные осадки и штормовой ветер. Снег, мокрый снег, где теплее – с дождем, порывы северо-восточного ветра до 15-22, местами до 25 метров в секунду,
– отметила синоптик.
По ее словам, небольшой снег будет падать и в западных и северных областях страны.
В то же время, на Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Николаевщине и Одесчине будет сухо и без осадков.
"Температура воздуха постепенно, но неуклонно будет снижаться. Ближайшей ночью ожидается -3-10 градусов мороза, днем 4 января – -1-6 градусов мороза. На Юге и Востоке в дневные часы она будет колебаться от -2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – добавила Диденко.
Теплее будет в оккупированном Крыму. Там столбики термометров поднимутся до +3+5 градусов тепла.
Читайте также: В Украине бушует непогода: кое-где выпало до 50 сантиметров снега
В Киеве погода в пятницу будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -5-7 градусов мороза, а днем до -2-4 градусов мороза.
Прогноз погоды на пятницу, 4 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -1...-3
Одесса – 0...-2
Николаев – 0...-2
Херсон – -1...+1
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...-3
Сумы – -2...-4
Полтава – -2...-4
Днепр – -1...-3
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...-2
Киев – -1...-3
Прогноз погоды на пятницу, 4 января, от Укргидрометцентра