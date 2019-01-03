Прогноз погоды на 4 января: в Украину идут морозы, а часть областей накроют снегопады

В Украину в пятницу, 4 января, придет похолодание и морозы, а южные и восточные области накроют сильные снегопады и шквалы ветра. Спокойнее будет в западных и центральных областях – там вероятны незначительные осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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4 января на юго-восток Украины обрушится серьезный циклон греческого происхождения. Поэтому на Запорожье, в Крыму, в Херсонской области, Донецкой, Луганской и частично на Харьковщине – неблагоприятная синоптическая ситуация: сильные осадки и штормовой ветер. Снег, мокрый снег, где теплее – с дождем, порывы северо-восточного ветра до 15-22, местами до 25 метров в секунду,

– отметила синоптик.

По ее словам, небольшой снег будет падать и в западных и северных областях страны.

В то же время, на Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Николаевщине и Одесчине будет сухо и без осадков.

"Температура воздуха постепенно, но неуклонно будет снижаться. Ближайшей ночью ожидается -3-10 градусов мороза, днем 4 января – -1-6 градусов мороза. На Юге и Востоке в дневные часы она будет колебаться от -2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – добавила Диденко.

Теплее будет в оккупированном Крыму. Там столбики термометров поднимутся до +3+5 градусов тепла.

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В Киеве погода в пятницу будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -5-7 градусов мороза, а днем до -2-4 градусов мороза.

Прогноз погоды на пятницу, 4 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -1...-3

Одесса – 0...-2

Николаев – 0...-2

Херсон – -1...+1

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -2...-4

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – -1...-3



Прогноз погоды на пятницу, 4 января, от Укргидрометцентра