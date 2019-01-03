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      Прогноз погоды на 4 января: в Украину идут морозы, а часть областей накроют снегопады

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      Погода 4 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 4 января / Фото из открытых источников

      В Украину в пятницу, 4 января, придет похолодание и морозы, а южные и восточные области накроют сильные снегопады и шквалы ветра. Спокойнее будет в западных и центральных областях – там вероятны незначительные осадки.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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      4 января на юго-восток Украины обрушится серьезный циклон греческого происхождения. Поэтому на Запорожье, в Крыму, в Херсонской области, Донецкой, Луганской и частично на Харьковщине неблагоприятная синоптическая ситуация: сильные осадки и штормовой ветер. Снег, мокрый снег, где теплее – с дождем, порывы северо-восточного ветра до 15-22, местами до 25 метров в секунду,
      – отметила синоптик.

      По ее словам, небольшой снег будет падать и в западных и северных областях страны.

      В то же время, на Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Николаевщине и Одесчине будет сухо и без осадков.

      "Температура воздуха постепенно, но неуклонно будет снижаться. Ближайшей ночью ожидается -3-10 градусов мороза, днем 4 января – -1-6 градусов мороза. На Юге и Востоке в дневные часы она будет колебаться от -2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – добавила Диденко.

      Теплее будет в оккупированном Крыму. Там столбики термометров поднимутся до +3+5 градусов тепла.

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      В Киеве погода в пятницу будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -5-7 градусов мороза, а днем до -2-4 градусов мороза.

      Прогноз погоды на пятницу, 4 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -1...-3

      Винница – -1...-3

      Одесса – 0...-2

      Николаев – 0...-2

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -1...-3

      Чернигов – -1...-3

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -2...-4

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...-3

       


      Прогноз погоды на пятницу, 4 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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