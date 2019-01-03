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      Прогноз погоди на 4 січня: в Україну йдуть морози, а частину областей накриють снігопади

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      Погода 4 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 4 січня / Фото з відкритих джерел

      В Україну в п'ятницю, 4 січня, прийде похолодання та морози, а південні та східні області накриють сильні снігопади і шквали вітру. Спокійніше буде у західних та центральних областях – там ймовірні незначні опади.

      Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

      Читайте також: Вдарять морози: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Різдво

      4 січня на південний схід України обрушиться серйозний циклон грецького походження. Тому на Запоріжжі, в Криму, у Херсонській області, на Донеччині, Луганщині та частково на Харківщині – несприятлива синоптична ситуація: сильні опади та штормовий вітер. Сніг, мокрий сніг, де тепліше – з дощем, пориви північно-східного вітру до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду,
      – зазначила синоптик.

      За її словами, невеликий сніг буде падати і в західних та північних областях країни.

      Водночас, на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині буде сухо і без опадів.

      "Температура повітря поступово, проте неухильно, буде знижуватися. Найближчої ночі очікується -3-10 градусів морозу, вдень 4 січні – -1-6 градусів морозу. На Півдні та Сході у денні години вона коливатиметься від -2 градусів морозу до +2 градусів тепла", – додала Діденко.

      Найтепліше буде в окупованому Криму. Там спопчики термометрів піднімуться до +3+5 градусів тепла.

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      У Києві погода у п'ятницю буде вологою та холодною. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі -температура повітря опуститься до -5-7 градусів морозу, а вдень до -2-4 градусів морозу.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 4 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – -1…-3

      Одеса – 0…-2

      Миколаїв – 0…-2

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -1…-3

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -2…-4

      Полтава – -2…-4

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…-3

       


      Прогноз погоди на п'ятницю, 4 січня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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