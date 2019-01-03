Прогноз погоди на 4 січня: в Україну йдуть морози, а частину областей накриють снігопади

В Україну в п'ятницю, 4 січня, прийде похолодання та морози, а південні та східні області накриють сильні снігопади і шквали вітру. Спокійніше буде у західних та центральних областях – там ймовірні незначні опади.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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4 січня на південний схід України обрушиться серйозний циклон грецького походження. Тому на Запоріжжі, в Криму, у Херсонській області, на Донеччині, Луганщині та частково на Харківщині – несприятлива синоптична ситуація: сильні опади та штормовий вітер. Сніг, мокрий сніг, де тепліше – з дощем, пориви північно-східного вітру до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду,

– зазначила синоптик.

За її словами, невеликий сніг буде падати і в західних та північних областях країни.

Водночас, на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині буде сухо і без опадів.

"Температура повітря поступово, проте неухильно, буде знижуватися. Найближчої ночі очікується -3-10 градусів морозу, вдень 4 січні – -1-6 градусів морозу. На Півдні та Сході у денні години вона коливатиметься від -2 градусів морозу до +2 градусів тепла", – додала Діденко.

Найтепліше буде в окупованому Криму. Там спопчики термометрів піднімуться до +3+5 градусів тепла.

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У Києві погода у п'ятницю буде вологою та холодною. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі -температура повітря опуститься до -5-7 градусів морозу, а вдень до -2-4 градусів морозу.

Прогноз погоди на п'ятницю, 4 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -1…-3

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…-2

Миколаїв – 0…-2

Херсон – -1…+1

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – -2…-4

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…-2

Київ – -1…-3



Прогноз погоди на п'ятницю, 4 січня, від Укргідрометцентру