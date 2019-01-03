Прогноз погоди на 4 січня: в Україну йдуть морози, а частину областей накриють снігопади
В Україну в п'ятницю, 4 січня, прийде похолодання та морози, а південні та східні області накриють сильні снігопади і шквали вітру. Спокійніше буде у західних та центральних областях – там ймовірні незначні опади.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
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4 січня на південний схід України обрушиться серйозний циклон грецького походження. Тому на Запоріжжі, в Криму, у Херсонській області, на Донеччині, Луганщині та частково на Харківщині – несприятлива синоптична ситуація: сильні опади та штормовий вітер. Сніг, мокрий сніг, де тепліше – з дощем, пориви північно-східного вітру до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду,
– зазначила синоптик.
За її словами, невеликий сніг буде падати і в західних та північних областях країни.
Водночас, на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині буде сухо і без опадів.
"Температура повітря поступово, проте неухильно, буде знижуватися. Найближчої ночі очікується -3-10 градусів морозу, вдень 4 січні – -1-6 градусів морозу. На Півдні та Сході у денні години вона коливатиметься від -2 градусів морозу до +2 градусів тепла", – додала Діденко.
Найтепліше буде в окупованому Криму. Там спопчики термометрів піднімуться до +3+5 градусів тепла.
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У Києві погода у п'ятницю буде вологою та холодною. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі -температура повітря опуститься до -5-7 градусів морозу, а вдень до -2-4 градусів морозу.
Прогноз погоди на п'ятницю, 4 січня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -1…-3
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…-2
Миколаїв – 0…-2
Херсон – -1…+1
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…-2
Київ – -1…-3
Прогноз погоди на п'ятницю, 4 січня, від Укргідрометцентру