Погода в Украине: синоптики удивили прогнозом на июль

Июль в этом году будет знойным, а среднемесячная температура предполагается на уровне + 20 – + 24 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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В центре отмечают, что месячное количество осадков в июле ожидается на уровне 32 – 75 миллиметров, в Карпатах 100 – 140 миллиметров. На юге страны и в Днепропетровской области показатель будет соответствовать норме, на остальной территории он будет меньшим.

"Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями", – написали синоптики.

Абсолютный максимум температуры в июле составит + 31 – + 39 градусов тепла, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами– +40 – +41 градусов тепла, в горных районах– + 24 – + 30 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры: + 1 – + 12 градусов тепла, в Карпатах -0 – + 1 градусов тепла.

Напомним, в субботу 30 июня вследствие интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.