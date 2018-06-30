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Погода в Україні: синоптики здивували прогнозом на липень

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Прогноз погоди на липень
Прогноз погоди на липень / orient.tm

Липень цього року буде спекотним, а середньомісячна температура передбачається на рівні + 20 – + 24 градусів тепла.

Пр це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У центрі зазначають, що місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 32 – 75 міліметрів, в Карпатах  100 – 140 міліметрів. На півдні країни та в Дніпропетровській області показник буде відповідати нормі, на решті території він буде меншим.

"Липень – найтепліший місяць року з частими грозами і зливами", – написали синоптики.

Абсолютний максимум температури в липні складе + 31 – + 39 градусів тепла, в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями – +40 – +41  градусів тепла, в гірських районах – + 24 – + 30 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури: + 1 – + 12 градусів тепла, в Карпатах -0 – + 1 градусів тепла.

Нагадаємо, у суботу 30 червня внаслідок інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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