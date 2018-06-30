В Івано-Франківській області підтоплено понад 200 будинків: фото наслідків негоди

На Івано-Франківщині через негоду підтоплені 202 житлові будинки. Крім того, пошкоджені 14 кілометрів доріг місцевого значення, три мости, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 06:00 годину 30 червня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищах Богородчани та Рожнятів, Городенківському, Долинському, Снятинському районах, на території Болехівської МР та в Івано-Франківську, – повідомляють рятувальники.

За даними служби, через дощі, місцями дуже сильні сталося підтоплення житлових і адміністративних будинків, прибудинкових територій.



Через негоду підтоплені 202 житлові будинки



Рятувальники борються з наслідками негоди