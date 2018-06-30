В Ивано-Франковской области подтоплено более 200 домов: фото последствий непогоды

На Ивано-Франковщине из-за непогоды подтоплены 202 жилых дома. Кроме того, повреждены 14 километров дорог местного значения, три моста, которые соединяют сельские местные дороги с частными приусадебными участками.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 06:00 час 30 июня, наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Ивано-франковской области, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского МР и в Ивано-Франковске, – сообщают спасатели.

По данным службы, в результате дождей, местами очень сильных произошло подтопление жилых и административных зданий, придомовых территорий.



Из-за непогоды подтоплены 202 жилые дома



Спасатели борются с последствиями непогоды