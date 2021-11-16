На это бывший глава МВД ответил, что хочет отдохнуть и попросил подождать. Он пояснил, что не имеет желания "идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается".

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Я договаривался с депутатами, чтобы голосов хватило для отставки. Вечером обзванивал всех руководителей групп, говорил: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно,

– сказал Аваков.

Экс-министр также отметил, что разговор об отставке с президентом прошел "очень по-взрослому"

Обратите внимание! Треть граждан Украины поддержала отставку Авакова с поста главы МВД.

Отставка Авакова: что известно



Провалы Авакова на посту / инфографика 24 канала