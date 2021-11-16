На це колишній глава МВС відповів, що хоче відпочити та попросив почекати. Він пояснив, що не має бажання "йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується".
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Я домовлявся із депутатами, щоб голосів вистачило для відставки. Увечері обдзвонював усіх керівників груп, говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно,
– сказав Аваков.
Ексміністр також зазначив, що розмова про відставку з президентом пройшла "дуже по-дорослому"
Відставка Авакова: що відомо
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.
- У кріслі міністра внутрішніх справ він просидів сім років і чотири місяці.
- За підрахунками аналітиків, Аваков на посаді виконав лише 39% обіцянок.
- Верховна Рада 15 липня проголосувала за звільнення Авакова з посади.
- На його місце народні депутати призначили Дениса Монастирського.