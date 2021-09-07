У Центрі протидії корупції заявили, що італійська компанія Авакова не сплачує за майно кредит сумою 3,2 мільйона євро. Антикорупційники вже "взяли це на олівець".

До теми Фірма Авакова не сплачує багатомільйонний кредит за віллу в Італії, – ЦПК

Нова епоха "пост-Авакова"

Тим часом, нова епоха "пост-Авакова" всередині самого Міністерства внутрішніх справ виглядає як "штиль". "В системі є тяглість. Звільнення того ж Геращенка (Антона – 24 канал) і потім знову призначення його на посаду радника – свідчення цьому", – відзначив член Автомайдану Вадим Валько. З іншої сторони, як відзначив юрист ЦПК, є факти, коли людей Авакова "прибирають".

Новий міністр Денис Монастирський тривалий час свідомо уникав коментарів – розбирався з аваківською спадщиною. Лише зараз показав програму і команду.

МВС – це величезна структура, у якій працює 350 тисяч осіб. Нульова толерантність до корупції буде основним принципом моєї діяльності і діяльності моє команди,

– наголошував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

До молодої команди питання уже є. Мовиться не тільки про "нового-старого" Антона Геращенка і ще кількох старожилів МВС, а й про нові обличчя у структурі.



Монастирський уникав коментарів / Фото "Апостроф"

"Деякі з них доволі неоднозначні. Той же Єнін, який став першим заступником, до якого є низка питань і щодо нерухомості, і щодо благочесності", – сказав колишній голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин.

Завдання для Монастирського

Втім для висновків зарано. Наразі дорікати новому міністру можна хіба що лише відсутністю конкретного плану реформ. Кажуть, першочерговим завданням Монастирському окреслили – розділити відомство та вивести із системи МВС:

Національну гвардію України;

Державну прикордонну службу;

ймовірно, Державну міграційну службу.

"Це слова Арахамії (Давида – 24 канал). Є питання юридичне, якщо Нацгвардія – це все ж таки військове формування, хоча і з правоохоронними функціями. Ті правоохоронні функції вона поступово втрачає. За ними лишаються тільки мирні зібрання і охорона дипломатичних установ. Якщо і ці функції забрати, то це повноцінне військове формування", – пояснив експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін.

Новоспечений міністр від такого повороту, як виявилось, не у захваті. Мовляв, лише симбіоз поліції і Нацгвардії спроможний забезпечити порядок. Монастирський у своїй позиції незмінний щонайменше з 2019 року.

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На посаді голови профільного комітету він блокував спробу Банкової відколоти Нацгвардію на користь президента. Тоді й заговорили про те, що Монастирський – людина Авакова, хоча і міцно пов'язаний з командою Володимира Зеленського.



Монастирський пов'язаний з оточенням Зеленського / Фото LIGA.net

"З погляду політичного впливу, звісно, президент хоче отримати більше повноважень. Тому не дивно, що його представники висловлюють такі ідеї. Відбуваються політичні торги за Нацгвардію, тому що вважається, що це внутрішня армія, якою у разі турбулентності можна забезпечити особисту стабільність", – сказав Крапивін.

Але чи піде Монастирський на таке "розчленування монстра МВС" – питання відкрите, так само як і вакансія голови комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності.

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Медяник і скандали

Подейкували, що на посаду розраховував В'ячеслав Медяник, який до цього засвітився у кількох скандалах:

у 2019 році – листування, у якому він обговорював, яким шляхом можна "розв'язати питання" з прокурорами;

у 2020 році задекларував подарунок вартістю понад 1 мільйон гривень.

Утім, є більш ймовірні, а, найголовніше, теж свої для Банкової, кандидати. "За чутками, є 2 кандидатури на голову – заступник пана Монастирського – Іонушас, який дуже близький до ОП. З іншого боку, є пан Бакумов", – сказав Валько.

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Нового голову комітет з питань правоохоронної діяльності отримаємо вже найближчим часом. Фракція "Слуга народу", за своєю квотою, вже збирається заслухати кандидатів.