В Центре противодействия коррупции заявили, что итальянская компания Авакова не платит за имущество кредит суммой 3,2 миллиона евро. Антикоррупционщики уже "взяли это на карандаш".

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Новая эпоха "пост-Авакова"

Между тем, новая эпоха "пост-Авакова" внутри самого Министерства внутренних дел выглядит как "штиль". "В системе есть тяжесть. Увольнение того же Геращенко (Антона – 24 канал) и затем снова назначение его на должность советника – свидетельство этому", – отметил член Автомайдана Вадим Валько. С другой стороны, как отметил юрист ЦПК, есть факты, когда людей Авакова "убирают".

Новый министр Денис Монастырский длительное время сознательно избегал комментариев – разбирался с аваковским наследием. Только сейчас показал программу и команду.

МВД – это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек. Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом моей деятельности и деятельности моей команды,

– отмечал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

К молодой команде вопрос уже есть. Говорится не только про "нового-старого" Антона Геращенко и еще нескольких старожилов МВД, но и о новых лицах в структуре.



Монастырский избегал комментариев / Фото "Апостроф"

"Некоторые из них довольно неоднозначны. Тот же Енин, ставшим первым заместителем, к которому есть ряд вопросов и по недвижимости, и по благочестию", – сказал бывший председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын.

Задачи для Монастырского

Впрочем, для выводов рановато. Сейчас упрекать нового министра можно разве что только отсутствием конкретного плана реформ. Говорят, первоочередной задачей Монастырскому очертили – разделить ведомство и вывести из системы МВД:

Национальную гвардию Украины;

Государственную пограничную службу;

вероятно, Государственную миграционную службу.

"Это слова Арахамии (Давида – 24 канал). Есть вопрос юридический, если Нацгвардия – это все же военное формирование, хотя и с правоохранительными функциями. Эти правоохранительные функции она постепенно теряет. За ними остаются только мирные собрания и охрана дипломатических учреждений. Если и эти функции забрать, то это полноценное военное формирование", – пояснил эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

Новоиспеченный министр от такого поворота, как оказалось, не в восторге. Мол, только симбиоз полиции и Нацгвардии способен обеспечить порядок. Монастырский в своей позиции неизменен по меньшей мере с 2019 года.

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На посту председателя профильного комитета он блокировал попытку Банковой отколоть Нацгвардию в пользу президента. Тогда и заговорили в том, что Монастырский – человек Авакова, хотя и прочно связанный с командой Владимира Зеленского.



Монастырский связан с окружением Зеленского / Фото LIGA.net

"С точки зрения политического влияния, конечно, президент хочет получить больше полномочий. Поэтому неудивительно, что его представители высказывают такие идеи. Происходят политические торги за Нацгвардию, потому что считается, что это внутренняя армия, которой в случае турбулентности можно обеспечить личную стабильность", – сказал Крапивин.

Но пойдет ли на такое Монастырский "расчленения монстра МВД" – вопрос открытый, так же как и вакансия председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности.

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Медяник и скандалы

Поговаривали, что на должность рассчитывал Вячеслав Медяник, который до этого засветился в нескольких скандалах:

в 2019 году – переписка, в которой он обсуждал, каким путем можно "решить вопрос" с прокурорами;

в 2020 году задекларировал подарок стоимостью более 1 миллиона гривен.

Впрочем, есть более вероятные, а, самое главное, тоже свои для Банковой, кандидаты. "По слухам, есть 2 кандидатуры на главу – заместитель господина Монастырского – Ионушас, который очень близок к ОП. С другой стороны, есть господин Бакумов", – сказал Валько.

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Нового главу комитет по вопросам правоохранительной деятельности получим уже в ближайшее время. Фракция "Слуга народа", по своей квоте, уже собирается заслушать кандидатов.