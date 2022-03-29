Пограничник Роман Грибов, который послал русский корабль нах**й, получил награду

К острову Змеиный 24 февраля подошли ракетный крейсер "Москва" и корабль "Василий Быков" и предложили сдаться. Однако украинский пограничник Грибов ответил оккупантам уже легендарной фразой.

Об этом 29 марта сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он отметил, что имел честь приветствовать без преувеличения легендарного военного, защищавшего остров Змеиный.

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"Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость. От всего общества вручил Роману отличие "За заслуги перед Черкащиной". С такими защитниками мы обязательно победим! Держим строй", – написал Табурец.

Награждение Грибова: смотрите видео

Оборона Змеиного

Россияне атаковали Змеиный 24 марта примерно в 18:00. Сначала оккупанты пытались шантажировать пограничников, но Роман Грибов ответил: "Русский военный корабель, иди н***й". После этого рашисты нанесли по острову ракетно-артиллерийский удар.

Сначала президент Владимир Зеленский заявил, что все 13 пограничников, защищавших Змеиный, погибли. Однако оказалось, что часть из них была взята в плен.