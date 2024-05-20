Пограничнику, который застрелил беглеца на Закарпатье, сообщили о подозрении

На Закарпатье пограничник застрелил 39-летнего мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Сейчас сотруднику ГПСУ сообщено о подозрении.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Она также сообщила, что во время следствия удалось установить некоторые детали этого дела, передает 24 Канал.

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Пограничнику сообщили о подозрении

В ГБР сообщили, что во время следствия удалось установить некоторые детали смертельного инцидента. Так, сейчас пограничнику сообщили о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, что повлекло смерть потерпевшего. Стоит отметить, что максимальные санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Пограничнику, который открыл огонь по беглецу, избрали меру пресечения – он находится под стражей без права внесения залога.

Сапьян добавила, что 39-летний мужчина, который пытался незаконно пересечь границу, погиб от полученных ранений. В ГБР отметили, что сейчас назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все детали этого дела.

Сейчас назначены экспертизы, в том числе – баллистические. Продолжается досудебное расследование,

– сообщила Сапьян.

Пограничник застрелил беглеца на границе с Румынией

В ГБР 17 мая сообщили, что задержали пограничника, который на украинско-румынской границе застрелил беглеца. 39-летний мужчина из Днепра пытался незаконно пересечь границу, однако его заметили сотрудники ГПСУ. Инцидент произошел 15 мая около 19:00.

Сначала пограничник сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако мужчина не реагировал. После этого пограничник выстрелил в беглеца. Впоследствии военнослужащие обнаружили тело погибшего мужчины.