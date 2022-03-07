Об этом 7 марта сообщили на официальной странице Госпогранслужбы в фейсбуке. Там также поделились фотографиями особого момента.

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После ЗАГСа – на боевое задание

Как отметили в сообщении, вместо брачного костюма у жениха был камуфляж, а у невесты вместо фаты – обычная куртка. "Но главное не атрибуты, а чувства. Отпраздновать сможем после победы", – отметили молодожены. Одними из первых с таким важным этапом в жизни пограничника поздравили побратимы. Ведь сразу после церемонии офицер отправился в свое подразделение, чтобы выполнять служебно-боевые задачи.



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"Поздравляем молодых супругов, желаем молодоженам счастливой жизни под мирным небом Украины", – подчеркнули представители ГПСУ.

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