Про це 7 березня повідомили на офіційній сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці. Там також поділилися фотографіями особливого моменту.

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Як зазначили у повідомленні, замість шлюбного костюма у нареченого був камуфляж, а у нареченої замість фати – звичайна куртка. "Та головне не атрибути, а почуття. Відсвяткувати зможемо після перемоги", – наголосили молодята. Одними з перших з таким важливим етапо у житті прикордонника привітали побратими. Адже одразу після церемонії офіцер відправився у свій підрозділ, аби виконувати службово-бойові завдання.



У Києві створили нову сім'ю / Фото ДПСУ

"Вітаємо молоде подружжя, бажаємо молодятам щасливого життя під мирним небом України", – підкерслили представники ДПСУ.

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