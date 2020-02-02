Пограничник на служебном авто совершил смертельное ДТП на Львовщине: фото

Военный Госпогранслужбы на служебном авто совершил смертельное ДТП в Сокольском районе Львовской области в ночь на 2 февраля. Он наехал на пешехода, который погиб от полученных травм на месте инцидента.

Следователи, прибывшие на место трагедии, изъяли автомобиль, сообщает Государственное бюро расследований.

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Перед аварией пограничник на служебном автомобиле двигался в сторону перехода к соседней Польше. По дороге он сбил пешехода, который в результате столкновения погиб.

ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения правил вождения или использования боевой машины, что привело к гибели пострадавшего. За это военному грозит от 2 до 5 лет заключения.

Смертельное ДТП на Львовщине с участием пограничника: смотрите фото