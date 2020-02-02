Прикордонник на службовому авто скоїв смертельну ДТП на Львівщині: фото

Військовий Держприкордонслужби на службовому авто скоїв смертельну ДТП у Сокальському районі Львівської області у ніч проти 2 лютого. Він наїхав на пішохода, який загинув від отриманих травм на місці інциденту.

Слідчі, які прибули на місце трагедії, вилучили автомобіль, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Перед аварією прикордонник на службовому автомобілі рухався у бік переходу до сусідньої Польщі. По дорозі він збив пішохода, який внаслідок зіткнення загинув.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння чи використання бойової машини, що призвело до загибелі потерпілому. За це військовому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

Смертельна ДТП на Львівщині за участю прикордонника: дивіться фото