Офис генпрокурора 12 июня завершил расследование в отношении двух бывших пограничников. Их обвиняют в превышении служебных полномочий во время задержания Михеила Саакашвили в 2018 году.

В частности, пограничников могут отправить в тюрьму на срок от трех до восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Санкция статьи 2 статьи 365 Уголовного кодекса также предусматривает лишение права занимать должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что известно о задержании и выдворении из Украины Михеила Саакашвили

В июле 2017 года Петр Порошенко лишил Михеила Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре Саакашвили пересек польско-украинскую границу со скандалом и конфликтом с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу: потому что он находился на территории Украины незаконно.

28 мая 2019 года Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В октябре Саакашвили пожаловался на Порошенко в ГПУ из-за выдворения из Украины. Прокуратура открыла дело, а впоследствии передала его в ГБР.

Уже в феврале этого года ГБР сообщило о подозрении бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили гражданство.

Обратите внимание! 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.



Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала