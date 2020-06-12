Офіс генпрокурора 12 червня завершив розслідування щодо двох експрикордонників. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень під час затримання Міхеїла Саакашвілі в 2018 році.

Зокрема, прикордонників можуть відправити у в'язницю на термін від трьох до восьми років. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Санкція статті 2 статті 365 Кримінального кодексу також передбачає позбавлення права обіймати посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про затримання та видворення з України Міхеїла Саакашвілі

У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом і конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно.

28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

У жовтні Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Прокуратура відкрила справу, а згодом передала її до ДБР.

Вже в лютому цього року ДБР повідомило про підозру колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув Саакашвілі громадянство.

Зверніть увагу! 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу