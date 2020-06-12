Прикордонникам, які затримували Саакашвілі у 2018 році, загрожує в'язниця: що відомо
Офіс генпрокурора 12 червня завершив розслідування щодо двох експрикордонників. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень під час затримання Міхеїла Саакашвілі в 2018 році.
Зокрема, прикордонників можуть відправити у в'язницю на термін від трьох до восьми років. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Санкція статті 2 статті 365 Кримінального кодексу також передбачає позбавлення права обіймати посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Що відомо про затримання та видворення з України Міхеїла Саакашвілі
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом і конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.
- 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.
- 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно.
- 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.
- У жовтні Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Прокуратура відкрила справу, а згодом передала її до ДБР.
- Вже в лютому цього року ДБР повідомило про підозру колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України.
- 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув Саакашвілі громадянство.
Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу