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      ДбР вручило підозру експрикордонникам за видворення Саакашвілі

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      Саакашвілі видворили з України у лютогому 2018 року / rozumna-sila.org

      ДБР повідомило про підозру колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України. У підозрі мовиться про перевищення влади або службових повноважень під час випровадження Міхеїла Саакашвілі з України у лютому 2018 року.

      Слідчі з'ясували, що колишній керівник департаменту оперативної роботи Держприкордонслужби та колишній керівник окремого відділу адміністрації ДПСУ "організували незаконне затримання Міхеіла Саакашвілі та його переміщення до Республіки Польщі у лютому 2018 року". Про це повідомила пресслужба ДБР 7 лютого.

      Також Марусі Звіробій вручили підозру у ДБР: що про це відомо

      У разі доведення провини колишнім прикордонникам – а тепер підозрюваним – загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

      Бюро також повідомило, що здійснило обшуки в рамках розслідування справи про видворення Саакашвілі в Одеській області та Києві.

      Скандал із затриманням та видворенням з України Міхеїла Саакашвілі: коротко

      • У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом, конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.
      • 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.
      • 12 лютого 2018 Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно. 
      • 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.
      • У жовтні Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Прокуратура відкрила справу, а згодом передала її до ДБР. 

      Зауважимо, що 20 листопада Верховний суд України відмовив Саакашвілі у позові до Держприкордонслужби, Міграційної служби та МВС про визнання незаконною його реадмісії (видворення) до Польщі.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Затримання Саакашвілі Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Верховний суд України
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