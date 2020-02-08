ДбР вручило підозру експрикордонникам за видворення Саакашвілі

ДБР повідомило про підозру колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України. У підозрі мовиться про перевищення влади або службових повноважень під час випровадження Міхеїла Саакашвілі з України у лютому 2018 року.

Слідчі з'ясували, що колишній керівник департаменту оперативної роботи Держприкордонслужби та колишній керівник окремого відділу адміністрації ДПСУ "організували незаконне затримання Міхеіла Саакашвілі та його переміщення до Республіки Польщі у лютому 2018 року". Про це повідомила пресслужба ДБР 7 лютого.

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У разі доведення провини колишнім прикордонникам – а тепер підозрюваним – загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Бюро також повідомило, що здійснило обшуки в рамках розслідування справи про видворення Саакашвілі в Одеській області та Києві.

Скандал із затриманням та видворенням з України Міхеїла Саакашвілі: коротко

У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом, конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.

Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом, конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно.

мовляв, він перебував на території України незаконно. 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

У жовтні Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Прокуратура відкрила справу, а згодом передала її до ДБР.

Зауважимо, що 20 листопада Верховний суд України відмовив Саакашвілі у позові до Держприкордонслужби, Міграційної служби та МВС про визнання незаконною його реадмісії (видворення) до Польщі.