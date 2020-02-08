ГБР вручило подозрение экс-пограничникам за выдворение Саакашвили

ГБР сообщил о подозрении бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины. В подозрении говорится о превышении власти или служебных полномочий во время выдворения Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Следователи выяснили, что бывший руководитель департамента оперативной работы Госпогранслужбы и бывший руководитель отдельного отдела администрации ГНСУ "организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещения в Республику Польша в феврале 2018 ". Об этом сообщила пресс-служба ГБР 7 февраля.

Также Марусе Зверобой вручили подозрение в ГБР: что об этом известно

В случае доказательства вины бывшим пограничникам – а теперь подозреваемым – грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

Бюро также сообщило, что провело обыски в рамках расследования дела о выдворении Саакашвили в Одесской области и Киеве.

Скандал с задержанием и выдворением из Украины Михаила Саакашвили: коротко

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства . Однако в сентябре Саакашвили пересек польско-украинскую границу со скандалом, конфликтом с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 Мостиский районный суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу : мол, он находился на территории Украины незаконно.

28 мая 2019 Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В октябре Саакашвили пожаловался на Порошенко в ГПУ за выдворение из Украины. Прокуратура открыла дело , а затем передала его в ГБР.