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      ГБР вручило подозрение экс-пограничникам за выдворение Саакашвили

      21 Читати новину українською
      Саакашвили выдворили из Украины в февраля 2018 / ozumna-sila.org

      ГБР сообщил о подозрении бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины. В подозрении говорится о превышении власти или служебных полномочий во время выдворения Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

      Следователи выяснили, что бывший руководитель департамента оперативной работы Госпогранслужбы и бывший руководитель отдельного отдела администрации ГНСУ "организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещения в Республику Польша в феврале 2018". Об этом сообщила пресс-служба ГБР 7 февраля.

      Также Марусе Зверобой вручили подозрение в ГБР: что об этом известно

      В случае доказательства вины бывшим пограничникам – а теперь подозреваемым – грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

      Бюро также сообщило, что провело обыски в рамках расследования дела о выдворении Саакашвили в Одесской области и Киеве.

      Скандал с задержанием и выдворением из Украины Михаила Саакашвили: коротко

      • В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре Саакашвили пересек польско-украинскую границу со скандалом, конфликтом с пограничниками и правоохранителями.
      • 22 сентября 2017 Мостиский районный суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
      • 12 февраля 2018 Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу: мол, он находился на территории Украины незаконно. 
      • 28 мая 2019 Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.
      • В октябре Саакашвили пожаловался на Порошенко в ГПУ за выдворение из Украины. Прокуратура открыла дело, а затем передала его в ГБР. 

      Заметим, что 20 ноября Верховный суд Украины отказал Саакашвили в иске к Госпогранслужбе, Миграционной службе и МВД о признании незаконной его реадмиссии (выдворения) в Польшу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Михаил Саакашвили Петр Порошенко Государственное бюро расследований Задержание Саакашвили Верховный суд Украины
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