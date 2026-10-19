Молдова направила Украине ноту протеста из-за инцидента с пограничниками на Днестре

Молдова направила Украине официальную ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы пограничниками на реке Днестр. В Кишиневе такой инцидент расценивают как грубое нарушение.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на заявление председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Молдовы Лилианы Карпы.

Реакция Молдовы

Лилиан Карп отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы пытались нелегально добраться до Молдовы. Однако, подчеркнул он, это не оправдывает действий пограничников.

Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию государственной границы, что является грубым нарушением. Именно в связи с этим незаконным пересечением границы были направлены ноты протеста в посольство Украины и другие украинские органы власти,

– сказал молдавский политик.

По словам Карпа, "ничто не оправдывает поведение пограничников, даже если речь шла о незаконном пересечении границы".

"То, что сделали украинские пограничники, не соответствует никаким этическим нормам и не может считаться нормальным", – подытожил парламентарий.

Молдавский чиновник отдельно упомянул и о судьбе 49-летнего киевлянина, которого преследовали пограничники. Мужчина в настоящее время находится в больнице города Сороки, где ему поставили диагноз "сотрясение мозга".

Напомним, инцидент произошел 15 октября возле села Голошница, где пограничный патруль из Украины добрался до берега Молдовы на лодке. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что во время погони за нарушителем у лодки заглох двигатель из-за мелководья, поэтому его течение вынесло к молдавскому побережью.