Пограничники "отсыпали" мин оккупантам, попытавшимся подойти к их позициям

Украинские работники государственной пограничной службы продолжают "насыпать", то есть давать отпор, российским оккупантам.

О своих успехах пограничники сообщили 3 мая. Они поделились некоторыми деталями, как это вышло.

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Так, при ведении наблюдения в районе одного из населенных пунктов возле границ Украины, они заметили, что к их позициям приближается группа российских захватчиков.

Наших защитников орки не заметили и начали обустраивать свои позиции,

– добавляют пограничники.

Какая досада, для оккупантов, конечно. Наши защитники времени не теряли и сразу об этом сообщили побратимам из минометного подразделения. И уже через мгновение – на оккупантов посыпались украинские мины.

"Работаем дальше", – уверенно и с оптимизмом подытожили защитники.

Россияне снова могут начать обстреливать подразделения и инфраструктуру на границе

Источник: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг уже обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка. В дальнейшем оккупанты снова могут производить обстрел подразделений и инфраструктуру на границе.

Не исключается и проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины.

В Генштабе также предостерегают о возможной угрозе вражеских ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси. Кроме этого сообщают, что враг может совершать провокации в районах, расположенных в непосредственной близости к государственной границе Украины с обвинением в провокациях подразделений украинских сил обороны.

Кроме этого, 30 апреля, пограничники зафиксировали обстрелы в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" на Черниговщине. Понятно, что снаряды прилетали с территории России.

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Кабинет Министров Украины еще с 28 февраля 2022 года закрыл все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.