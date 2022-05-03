Про свої успіхи прикордонників повідомили 3 травня. Вони поділились деякими деталями, як це відбулося.

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Так, під час ведення спостереження у районі одного з населених пунктів поблизу кордонів України, вони помітили, що до їхніх позицій наближається група російських загарбників.

Наших оборонців орки не помітили і почали облаштовувати свої позиції,

– додають прикордонники.

Яка прикрість, для окупантів, звісно ж. Наші оборонці часу не гаяли й одразу про це повідомили побратимів із мінометного підрозділу. І вже за мить – на окупантів посипались українські міни.

"Працюємо далі", – впевнено та з оптимізмом підсумували захисники.

Росіяни знову можуть почати обстрілювати підрозділи та інфраструктуру на кордоні

Джерело: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог вже обстрілював позиції ЗСУ в районі населеного пункту Сеньківка. Надалі окупанти знову можуть здійснювати обстріл підрозділів та інфраструктуру на кордоні.

Не виключається й проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України.

У Генштабі також застерігають про ймовірну загрозу ворожих ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України з території Білорусі. Окрім цього повідомляють, що ворог може здійснювати провокації у районах, що розташовані у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у провокаціях підрозділів українських сил оборони.

Крім цього, 30 квітня, прикордонники зафіксували обстріли в районі українського пункту пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині. Відомо, що снаряди прилітали з території Росії.

Нагадаємо! Кабінет міністрів України ще з 28 лютого 2022 року закрив усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

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