Пограничники ответили Лукашенко на "контрабанду оружия из Украины"

В Госпогранслужбе заявили, что количество задержаний оружия на границе Украины с Беларусью уменьшилось. Вместе с тем обвинения Лукашенко там назвали безосновательными.

Накануне белорусский диктатор объявил о закрытии границы с Украиной. Свое решение он пытался оправдать тем, что из Украины якобы поступает много оружия.

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В ГПСУ отметили, что с августа 2020 года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме. Это помогло уменьшить противоправную деятельность на этом участке.

Все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – безосновательны,

– отметили в Государственной пограничной службе.

Оружие на границе – как есть на самом деле

Украинские пограничники за первые 6 месяцев 2021 года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия. При этом – ни одно из них не было огнестрельным.

Какие оружие задержали:

12 единиц – охотничьего;

13 – холодного;

по 1 – газовому и пневматическому.

Отметим, что тенденция идет к уменьшению. Ведь за аналогичный период в 2020 году на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше.

Что обнаруживали белорусы

Пограничники обратили внимание на то, что соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Ведь страны обмениваются статистической информацией. Согласно данным, которые предоставили белорусские пограничники, к концу мая 2021 года в целом они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов. Все – в пунктах пропуска.

По итогам 2020 года пограничники Беларуси отметили, что количество обнаруженного оружия на границе с Украиной уменьшилось в 6,9 раза.