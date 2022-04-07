Пограничники подняли флаг в самой северной точке Украины: яркое видео
7 апреля 2022 , 14:44Читати новину українською
Украинские пограничники подняли флаг в самой северной точке нашей границы. Теперь над Гремячем развевается флаг Украины.
Голубо-желтый флаг на Черниговщине подняли пограничники подразделения "Сиверск".
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Пограничники подняли флаг и стоят на защите границы в самой северной точке нашей родины – Гремяче.
Пограничники подняли флаг в самой северной точке Украины: видео
К слову, 2 апреля на промплощадке Чернобыльской АЭС подняли сине-желтое знамя. Также над недавно оккупированной атомной станцией раздался гимн Украины. ВСУ освободили 59 человек, которые работают на станции и пережили вторжение оккупантов.
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