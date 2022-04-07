Блакитно-жовтий прапор на Чернігівщині підняли прикордонники підрозділу "Сіверськ".

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Прикордонний підняли прапор та стоять на захисті кордону у найпівнічнішій точці нашої батьківщини – Грем’ячі.

Прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці України: відео



До слова, 2 квітня на проммайданчику Чорнобильської АЕС підняли синьо-жовтий стяг. Також над нещодавно окупованою атомною станцією пролунав гімн України. ЗСУ звільнили 59 людей, які працюють на станції та пережили вторгнення окупантів.

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