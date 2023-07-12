Пограничники получили 200 FPV-убийц оккупантов от фонда Александра Трухина

12 июля 2023, 10:00
Читати новину українською

Квадрокоптеры, способные на большой скорости с максимальной точностью поражать врага на значительном расстоянии, немедленно будут переданы в подразделения пограничников, находящиеся на передовой.

Это пообещал глава пограничного ведомства Сергей Дейнеко. Современные дроны пограничникам передала благотворительная организация "Благотворительный фонд Александра Трухина".

Обратите внимание Еще больше Patriot и Leopard: Германия и Норвегия вслед за Францией заявили о новой помощи

Известно, в частности, что этими дронами-камикадзе вооружат в том числе мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон".

Полученные средства позволят еще сильнее уничтожать врага, сберегая жизнь наших воинов,
– отметил Дейнеко.


Дроны помогут спасти жизнь героев / ГНСУ


Дроны передал фонд Александра Трухина / ГНСУ

В ходе передачи партии дронов представители фонда обсудили также дальнейшее сотрудничество для усиления пограничных подразделений.

 

Автор: Даша Птаховська