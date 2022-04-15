Пограничники получили трофейный российский БТР

Украинские пограничники обнаружили сломанный российский БТР. Чуть-чуть ремонта – и эта бронемашина уже будет помогать Вооруженным Силам Украины.

В Госпогранслужбе уточнили, что нашли БТР в Киевской области.

Важно Враг не отказался от своих намерений, Киев остается приоритетом

Его нужно отремонтировать

Бронемашина была сломана, поэтому пограничники использовали тягач и доставили ее в подразделение. Немного ремонта – и БТР уже можно будет использовать.

Здесь его восстановят, перекрасят и поставят в строй. Будет иметь возможность реабилитироваться, убивая врагов Украины,

– отмечают пограничники.

Как выглядит трофейный российский БТР: смотрите видео

Напомним, сегодня, 15 апреля, россияне обстреляли из минометов пограничное село Сеньковка Черниговской области. К счастью, никто не пострадал.

Как украинские военные уничтожили танк оккупантов: смотрите видео