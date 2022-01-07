В то же время традиции празднования Рождества чтят и не меняют даже на передовых позициях. Поэтому пограничники ели кутью.
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Подарки от украинцев
Заботливые украинцы не забыли о тех, кто обеспечивает им мирные праздники. Поэтому кроме искренних поздравлений, пограничники на передовой получали еще и подарки.
Украинские военные празднуют Рождество на передовой / Фото МВД
В частности, школьники 7-Б класса общеобразовательной школы № 7 города Хмельницкого вместе с родителями и педагогическим коллективом передали военным печенье, конфеты, чай и другие вкусности.
Совместными усилиями, в добре и поддержке мы приближаем победу. Желаем каждой украинской семье счастья и добра! Пусть Божья Благодать оберегает ваши дома,
– пожелали военные.
Пограничники едят рождественскую кутью: смотрите видео
Последние новости о ситуации на Донбассе
- 6 января российские наемники дважды нарушили "тишину" на Донбассе. Они стреляли в сторону Луганского из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Старогнатовки – еще из автоматических и противотанковых гранатометов. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
- В то же время Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен пообщаться по телефону с Владимиром Путиным. Вероятно, политики будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины.
- Также украинский военный Олег Табачук с позывным "Дукат" умер 5 января после тяжелой болезни. Известно, что защитник боролся с онкологическим заболеванием.
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