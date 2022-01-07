Водночас традиції святкування Різдва шанують і не змінюють навіть на передових позиціях. Відтак прикордонники смакували кутю.

До теми Зеленський привітав українців з Різдвом, катаючись на лижах у Буковелі: відео з гір

Подарунки від українців

Турботливі українці не забули про тих, хто забезпечує їм мирні свята. Тому окрім щирих вітань, прикордонники на передовій отримували ще й подарунки.

Українські військові святкують Різдво на передовій / Фото МВС

Зокрема, школярі 7-Б класу загальноосвітньої школи № 7 міста Хмельницького разом з батьками та педагогічним колективом передали військовим печиво, цукерки, чай та інші смаколики.

Спільними зусиллями, в добрі та підтримці ми наближаємо перемогу. Бажаємо кожній українській родині щастя і добра! Хай Божа Благодать оберігає ваші домівки,

– побажали військові.

Прикордонники їдять різдвяну кутю: дивіться відео

Останні новини про ситуацію на Донбасі

6 січня російські найманці двічі порушили "тишу" на Донбасі. Вони стріляли у сторону Луганського з великокаліберних кулеметів, а неподалік Старогнатівки – ще з автоматичних та протитанкових гранатометів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Водночас Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями має намір поспілкуватися телефоном з Володимиром Путіним. Ймовірно, політики обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України.

Також український військовий Олег Табачук з позивним "Дукат" помер 5 січня після важкої хвороби. Відомо, що захисник боровся з онкологічним захворюванням.

Вас може зацікавити, як митрополит Епіфаній вітав українців з Різдвом: дивіться відео