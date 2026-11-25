24 ноября бойцы подразделения Prime 5 пограничного отряда отразили очередные атаки российских дронов на Северо-Слобожанском направлении. Защитники своевременно перехватили ударные беспилотники, не дав им достичь целей.

Об этом сообщили в Госпограничной службе Украины.

Каковы подробности?

Военные ведут непрерывное дежурство в воздушном пространстве приграничной зоны, чтобы своевременно фиксировать движение вражеских целей.

За каждым успешным уничтожением стоит изнурительная работа расчетов, которые отслеживают маршруты передвижения воздушных аппаратов противника.

Благодаря слаженным действиям украинские защитники ликвидируют воздушные угрозы еще на подлете к передовым рубежам. Это лишает российские войска возможности наносить прицельные удары и корректировать огонь по позициям Сил обороны Украины.

Подробности уничтожения российских БПЛА: смотрите видео

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, как бойцы Сумского пограничного отряда разгромили силы оккупантов на этом же рубеже.

Тогда украинские воины и нанесли удар по вражескому полевому складу боеприпасов, укрытия пилотов БПЛА и разнесли стартовую позицию дронов "Молния".