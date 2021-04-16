В Донецкой области пограничники проводят массовые боевые учения. Военные упражняются в стрельбе из группового оружия, выдвижении в район боевых действий и тактических элементах обороны.

Украинские пограничники выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии, тренируя оборонительные действия.

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Пограничники проводят учения на Донбассе

На днях экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Испытания весенним бездорожьем прошли водители и техника. Им удалось успешно доставить подразделение в определенный район.

Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника.

Кроме того, значительное внимание уделили и тренировке тактики действий. С персоналом Донецкого пограничного отряда провели занятия по охране и обороне позиций, с обязательным обустройством полевых укреплений.

Также пограничники упражнялись и в тактической медицине – ее знания спасают жизнь.

Обратите внимание! 15 апреля украинские пограничники отработали защиту украинско-молдавской границы. В частности, сосредоточились на вопросе прикрытия побережья моря и лимана.



Экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности / Фото Госпогранслужбы



А также поупражнялись в тактической медицине / Фото Госпогранслужбы

В Донецкой области пограничники провели боевые тренировки: видео