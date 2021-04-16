Пограничники проводят масштабные учения в Донецкой области перед носом у боевиков
В Донецкой области пограничники проводят массовые боевые учения. Военные упражняются в стрельбе из группового оружия, выдвижении в район боевых действий и тактических элементах обороны.
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии, тренируя оборонительные действия.
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Пограничники проводят учения на Донбассе
На днях экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Испытания весенним бездорожьем прошли водители и техника. Им удалось успешно доставить подразделение в определенный район.
Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника.
Кроме того, значительное внимание уделили и тренировке тактики действий. С персоналом Донецкого пограничного отряда провели занятия по охране и обороне позиций, с обязательным обустройством полевых укреплений.
Также пограничники упражнялись и в тактической медицине – ее знания спасают жизнь.
Экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности / Фото Госпогранслужбы
А также поупражнялись в тактической медицине / Фото Госпогранслужбы
В Донецкой области пограничники провели боевые тренировки: видео
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