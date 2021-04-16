У Донецькій області прикордонники проводять масові бойові навчання. Військові вправляються у стрільбі з групової зброї, висуненні в район бойових дій та тактичних елементах оборони.

Українські прикордонники виконують завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії, тренуючи оборонні дії.

Читайте також Біля кордонів з Росією: СБУ розпочала масштабні антитерористичні навчання на Харківщині

Прикордонники проводять навчання на Донеччині

Днями екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Випробування весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка. Їм вдалося успішно доставити підрозділ у визначений район.

Розрахунки станкових та протитанкових гранатометів відпрацьовували вправи бойової стрільби, а їхні командири тренувались в управлінні вогнем при відбитті нападу противника.

Крім того, значну увагу приділили і тренуванню тактики дій. З персоналом Донецького прикордонного загону провели заняття з охорони й оборони позицій, з обов'язковим облаштуванням польових укріплень.

Також прикордонники вправлялися і в тактичній медицині – її знання рятують життя.

Зверніть увагу! 15 квітня українські прикордонники відпрацювали захист українсько-молдовського кордону. Зокрема, зосередилися на питання прикриття узбережжя моря та лиману.



Екіпажі бойових машин здійснили марш пересічною місцевістю / Фото Держприкордонслужби



А також повправлялися у тактичній медицині / Фото Держприкордонслужби

На Донеччині прикордонники провели бойові тренування: відео