Пограничники рассказали, кто может вывезти ребенка за границу во время войны и какие документы нужны

Из-за войны в Украине у многих возникает необходимость вывезти ребенка за границу, чтобы он точно был в безопасности. Но иногда на границе можно столкнуться с проблемами, и запланированная поездка может сорваться.

В Госпогранслужбе объяснили, какие именно документы нужны для того, чтобы вывезти ребенка. Также рассказали, кто именно это может сделать, если у родителей нет такой возможности.

Читайте также Будет "голубая лагуна": Садовый показал, как во Львове строят временное жилье для беременных женщин

Кто может вывезти ребенка и какие документы нужны

Пока в Украине действует военное положение, ребенка до 16 лет может сопровождать при пересечении границы один из родителей. Кроме них, это могут быть бабушка, дед, совершеннолетний брат, сестра, или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Также ребенок может выезжать в сопровождении отчима или мачехи без нотариального согласия на другого родителя. Если ребенок пересекает границу с кем-то другим не из этого перечня, то обязательно должно быть письменное согласие от отца или матери, но заверенное в органах опеки и попечительства. Если согласие от двух родителей, то оно должно быть удостоверено нотариально.

Дети могут ехать за границу на оздоровление и отдых

Процедуру выезда в этих целях Кабинет Министров упростил. Чтобы дети уехали, должна быть организована группа и необходимо согласие Нацсоцслужбы. Нотариально заверять документы не следует.

Для пограничного контроля требуются следующие документы:

согласие Нацсоцслужбы на выезд группы детей;

списки группы детей и лиц, сопровождающих за границу;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства рождения ребенка;

согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд;

заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей.

Помощь украинцам за границей

С момента нападения России на наше государство с войны сбежали миллион украинцев. Это преимущественно женщины и дети. Государства Европы и не только помогают всем, чем только могут, чтобы они чувствовали себя комфортно. Больше украинцев поехали в Польшу. Теперь же в Варшаве для них был открыт еще один центр помощи. Там украинцы могут получить психологическую помощь и учить язык, а их дети учиться дистанционно.

А власти еще одного польского города Вроцлава решили сделать для наших находящихся там маленький подарок. Для них напечатали украиноязычную версию книги "Вроцлавская азбука", вышитую иллюстрациями и буквами с элементами истории Вроцлава. Ее будут раздавать детям из Украины. Раньше книга была доступна только на польском языке, но теперь ее перевели еще и на украинский.

Помогает украинцам и Чехия, куда также бежали от войны многие наши женщины и дети. Чешское правительство решило, что продолжит социальные выплаты украинским беженцам. Владельцы визы временной защиты после пребывания в стране более полугода и дальше смогут получать деньги. Но размер пособия уменьшили. Вместо 5 тысяч крон будут выделять 4250 крон на взрослого и 3050 крон на ребенка или молодежи до 26 лет.

На какую помощь могут рассчитывать переселенцы во Львове: смотрите видео