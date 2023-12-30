Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в комментарии 24 Каналу о ситуации на границе. По его словам, все происходит в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины.
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Нормы определяет закон
Демченко подчеркнул, что условия пересечения границы во время действия военного положения, в частности мужчин, регулирует соответствующее законодательство.
Правилами четко определены категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека,
– сказал он.
Кроме того, он также напомнил, что мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы. Например, они могут использовать поддельные или фиктивные документы.
По словам Демченко, с начала 2023 года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов.
Мужчины при пересечении границы получают отказы
Сначала сообщалось, что на "Шегини – Медыка" мужчин с третьей группой инвалидности не выпускают за границу. Писали, что границу частично заблокировали.
В то же время в сети пишут, что мужчины получают документы – отказы в пересечении границы.
Кроме того, появилась информация, что ночью границу не позволили пересечь многодетному отцу. Отмечают, что у него требовали справку от ТЦК. Без нее всех возвращают.
Сколько мужчин призывного возраста ежедневно выезжают из Украины
- В Государственной пограничной службе рассказали, сколько мужчин призывного возраста ежедневно выезжают из Украины за границу. В ведомстве также объяснили, на основе каких документов выпускают из страны военнообязанных. Информацией поделился начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Игорь Матвийчук.
- Полковник Госпогранслужбы заявил, что за сутки из Украины на западном участке границы выезжают ориентировочно 6 тысяч мужчин призывного возраста, но из них по системе "Путь" в качестве волонтеров – только 150 – 200 мужчин.
- Игорь Матвийчук рассказал, что больше всего мужчин призывного возраста, которые пересекают границу, – это водители грузовых перевозок, те, кто сопровождает лиц с инвалидностью, лица с инвалидностью, многодетные мужчины, и те, которые воспитывают трое и более детей.