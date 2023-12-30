Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко розповів у коментарі 24 Каналу про ситуацію на кордоні. За його словами, все відбувається відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України.

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Норми визначає закон

Демченко наголосив, що умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема, чоловіків регулює відповідне законодавство.

Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини,

– сказав він.

Крім цього, він також нагадав, що ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону. До прикладу, вони можуть використовувати підроблені чи фіктивні документи.

Зверніть увагу! Він додав, що жодних змін у Правилах перетину кордону не відбулося.

За словами Демченка, від початку 2023 року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів.

Чоловіки при перетині кордону отримують відмови

Спершу повідомляли, що на "Шегині – Медика" чоловіків з третьою групою інвалідності не випускають за кордон. Писали, що кордон частково заблокували.

Водночас у мережі пишуть, що чоловіки отримують документи – відмови у перетині кордону.

Крім цього, з'явилась інформація, що вночі кордон не дозволили перетнути багатодітному батьку. зазначають, що у нього вимагали довідку від ТЦК. Без неї всіх повертають.

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